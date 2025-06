O Benfica está reunido em Assembleia-Geral ordinária e Rui Costa, na intervenção inicial para abrir os trabalhos, revelou quando vai comunicar se é ou não candidato a às eleições de outubro para a presidência do clube.

Até lá, Rui Costa diz que está completamente concentrado em terminar da melhor forma a época desportiva.

Intervenção de Rui Costa na íntegra:

«Exmo Senhor Presidente da Assembleia Geral

Exmo Senhor Presidente do Conselho Fiscal

Caros colegas de Direção e demais Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica

Caros Consócios,

Começo desde já por agradecer a vossa presença em mais uma Assembleia Geral.

Estamos hoje reunidos para a apresentação, discussão e votação do orçamento do Sport Lisboa e Benfica para 2025/26, mas permitam-me, antes de entrar numa análise mais detalhada, que proceda a um balanço da temporada ainda em vigor.

No que respeita ao futebol, reconheço sem hesitação e sem desculpas que não alcançámos aquilo que queríamos e ficámos aquém do que o Benfica ambiciona.

Pese embora tenhamos lutado por todas as competições internas até ao fim, não atingimos os objetivos que pretendíamos.

Vencemos somente a Taça da Liga, o que, como já disse, não nos satisfaz. Queremos mais e exigimos mais de nós próprios.

Daqui a poucos dias iniciamos a participação no Mundial de Clubes, ao qual chegámos por mérito desportivo próprio em função dos resultados obtidos na Liga dos Campeões ao longo dos últimos anos.

Uma vez mais, fomos o último clube português a sair desta competição e, apesar de toda a exigência que uma Champions encerra, não podemos perder a ambição de querer sempre fazer ainda melhor. O Benfica está no top 15 europeu e é a primeira equipa logo a seguir às Big 5.

No feminino, partimos para este ano com o objetivo de triunfar em todas as categorias.

Faltando ainda disputar o hóquei, ganhámos 5 em 7, tendo falhado ao fim de 6 anos, no futsal.

A equipa feminina de futebol revalidou o título, sagrando-se pentacampeã. Fomos ainda campeões no polo aquático, no andebol, no basquetebol e, 50 anos depois, no voleibol. O que muito nos enche de orgulho.

Já no que diz respeito às modalidades no masculino, assumo que falhámos no andebol e no voleibol, depois de 5 anos de conquistas sucessivas.

Estamos na luta no hóquei, no basquetebol e no futsal, onde se exige uma resposta cabal nesta fase decisiva da época.

Se no futebol profissional e nas modalidades masculinas queríamos mais do que obtivemos até agora, no que diz respeito à formação temos de enaltecer o trajeto realizado.

Obtivemos a melhor classificação de sempre na equipa B, conquistámos a Taça Revelação nos Sub-23, fomos campeões de Juniores e estamos na frente nos Juvenis e Iniciados. Este pode ser um ano histórico na Formação do Sport Lisboa e Benfica.

Aqui chegados, importa sublinhar: apesar das várias conquistas alcançadas, temos sempre de querer muito mais.

Este orçamento corporiza essa aspiração de ganhar e respeita as duas linhas de força deste mandato: uma forte vontade de vencer num ecletismo amplo em ambos os géneros, conjugada com a imprescindível sustentabilidade económica e financeira do Sport Lisboa e Benfica.

As contas que hoje aqui votamos estão projetadas em obediência a essas duas premissas. A todas as equipas do Benfica são dadas as condições para ganhar, enquanto reforçamos a solidez patrimonial, económica e financeira do Sport Lisboa e Benfica.

Para tal, prosseguimos numa trajetória de crescimento das receitas e de otimização da estrutura de custos, no sentido de maximizar o investimento na competitividade dos muitos plantéis.

Manter a vitalidade eclética e única do Benfica, tanto no masculino como no feminino, é o que nos motiva.

Engrandecer o Clube no âmbito desportivo e fortalecê-lo no plano económico é o que nos move na elaboração deste orçamento, cuja execução, à semelhança dos anteriores, obedece ao rigor que as nossas contas sempre mereceram.

Por último, quero terminar com uma nota franca e direta sobre o momento imediato do Benfica.

O fundamental nesta altura é encerrar a época com uma participação de elevada qualidade e enorme ambição no Campeonato Mundial de Clubes.

Partimos amanhã para os Estados Unidos com o orgulho de estar num evento de dimensão global, que será um marco na história do futebol. Queremos por isso, mais do que nunca, elevar o nome do Benfica.

Depois de terminada a temporada com o Mundial de Clubes e antes do arranque da nova época desportiva, comunicarei aos sócios a minha decisão de ser ou não candidato a um novo mandato como Presidente do Sport Lisboa e Benfica.

Até lá, mantenho-me focado na época desportiva, como ainda há pouco tempo o disse publicamente, neste caso, focado no Mundial de Clubes e na preparação de uma nova época que pretendemos todos que seja melhor do que esta, seja Presidente quem for, esteja aqui quem estiver, porque acima de todos nós, mais importante do que todos nós, é o Sport Lisboa e Benfica.

Resta-me agradecer, de novo, a vossa presença.

Prestaremos todos os esclarecimentos que entenderem necessários acerca do orçamento e, após a votação, também relativamente a outros assuntos que entendam relevantes.

Com elevação, à Benfica.

Viva o Sport Lisboa e Benfica!»