Rui Costa e João Noronha Lopes debateram pela primeira vez nesta segunda volta às eleições presidenciais do Benfica. Numa troca de ideias que televisionada por quatro estações em simultâneo, uma delas a CNN Portugal, os dois candidatos percorreram vários temas fraturantes.

O atual presidente foi questionado sobre o mercado de janeiro e admitiu a possibilidade de «retocar» a equipa, caso seja reeleito.

«Se o Benfica necessitar de melhorar a sua equipa, cá estaremos em janeiro. Bruno Lage antes de sair disse que estava feliz com o plantel. Mourinho, ainda como adversário, chegou a dizer que o Benfica tinha um ótimo plantel. Ele sabe o que tem hoje na mão, é dos treinadores mais experientes do mundo», disse Rui Costa.

E ainda apresentou uma atenuante: «Mourinho tem um problema gravíssimo em mãos que é falta de tempo para treinar. Ontem jogámos, hoje recuperamos e amanhã viajamos para Guimarães. O que eu acredito e Mourinho também, é que muitos jogadores apresentem maior rendimento em breve. Mas se necessitarmos de um retoque, cá estaremos», reforçou.

«Não tenho uma verba estipulada para gastar, mas há uma coisa que é certa. Vamos reforçar para bem, isso é certo. Se gastarmos, é porque temos capacidade. Analisaremos o que é necessário, é o que fazemos todos os mercados», finalizou.

Outro dos temas relacionados com o mercado que dividiu os candidatos foi o possível regresso de Bernardo Silva. O jogador do Manchester City termina contrato em próximo junho e Noronha Lopes garantiu que, com ele, o médio regressa ao Benfica.

Rui Costa rejeita essa ideia e fala anacronismo por parte de Noronha Lopes.

«Ninguém pode garantir que um jogador regresse ao Benfica. Estamos a falar de campanhas de anos '80 ou '90. Bernardo Silva é capitão do Manchester City, tem contrato até ao final da época. Pelo benfiquismo dele, se tiver de regressar ao Benfica, fá-lo-à pelo clube e não por nenhum presidente», disse.

«Ele não aceitou contrato nenhum. Eu passei por isto há uns bons anos. Quando um jogador é benfiquista, regressa pelo clube. Ele até pode achar que um projeto é melhor do que outro, mas ele vem é pelo clube. Se ele vem por um presidente, não é bom nem para ele, nem para o clube», concluiu.

No final, Rui Costa pediu aos benfiquistas que quebrem o próprio recorde de afluência às urnas fixado no dia 25.

«Quero agradecer aos benfiquistas a eleição de sábado. Foi uma coisa que nos orgulha, que voltem todos às urnas. Que batam o recorde. Não vou apelar ao voto em mim. Que consigamos um novo recorde. E acima de tudo que haja respeito. Que não haja atrito, como no sábado passado», terminou.

Há ainda outro debate entre os dois candidatos na Benfica TV, no dia 6 de novembro. A segunda volta das eleições decorre no dia 8 de novembro.