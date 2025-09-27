Rui Costa, presidente do Benfica, à saída do pavilhão n.º 2 da Luz, após as Assembleias Gerais, em que os sócios chumbaram por maioria o Relatório e Contas e o Regulamento Eleitoral:

Confusão e ameaças entre sócios

«Tivemos duas Assembleias Gerais no nosso estádio que determinam muito daquilo que são os assuntos do Benfica e, apesar dos apelos feitos ao longo do dia, de manhã passaram-se incidentes que não podem nem devem passar-se num clube democrático como o nosso. O facto de estarmos num período eleitoral não pode implicar o que se passou de manhã. Resta-me lamentar tudo o que originou e que mancha de forma clara o nome do Benfica. Tivemos de suspender a Assembleia Geral de manhã. Felizmente para todos, a tarde decorreu de outra forma, como teria de correr, uma Assembleia Geral à Benfica, com o respeito por toda a gente, por todos os sócios, que é o que se espera de um clube como o nosso.

Resta-me lamentar profundamente o que se passou de manhã e pedir desculpa aos benfiquistas. Não é esta a nossa imagem. Pese embora estarmos em período eleitoral, talvez o mais concorrido da história do clube, que seja um mês de intensidade, mas que isto não sirva para desunir os benfiquistas, pelo contrário. Há seis ideias para o clube, mas todos nós candidatos teremos de ter o respeito e a certeza de que todos querem o melhor para o clube. Lamentar o que se passou de manhã, foi um episódio, mas não deixa de ser marcante. Felizmente à tarde as coisas procederam como tinham de proceder. O dia acabou sem mais incidentes, o que é de saudar, depois daquilo que se tinha passado de manhã.»

Chumbo dos sócios ao relatório e contas e ao regulamento eleitoral

«Não posso deixar de lamentar. O Benfica apresenta um dos melhores Relatório e Contas da história do clube... 30 milhões de euros e acabou por ser chumbado. Foi a decisão dos sócios. Enquanto presidente, não posso deixar de lamentar. O mesmo em relação à parte da tarde, que foi chumbada [n.d.r. o regulamento eleitoral]. O presidente da Messa da Assembleia Geral irá anunciar os procedimentos relativos às eleições deste ano. Falo como presidente do Benfica e creio que é um chumbo ao Relatório e Contas que espanta completamente, porque é um dos melhores do Benfica e as coisas não deviam ser confundidas.»

«Não estou a falar como candidato, mas sim como presidente. Estiveram presentes os sócios que quiseram estar presentes nas Assembleias Gerais. Foram esses sócios que chumbaram tanto a manhã, como a tarde, mas volto a fazer o apelo enquanto presidente do Benfica: não pode ser por umas eleições – e todos queremos o melhor para o clube – que nos vamos desunir. Há uma concorrência às próximas eleições, sim, mas posso dizer vincadamente que é uma concorrência de seis benfiquistas. Quem está de um lado e quem está do outro... Não passámos a ser seis clubes diferentes. O apelo que faço é a essa união porque o Benfica é a maior instituição do país e não pode passar pelo que passou esta manhã.»

Possibilidade de não haver voto eletrónico

«O que me preocupa neste momento é que este mês decorra com a respeitabilidade que o Benfica merece da parte de toda a gente e que no dia 25 [de outubro] os sócios se possam manifestar e escolham quem vai estar à frente do Benfica. Que o Benfica se mantenha unido. Não podem ser umas eleições a desunir o Benfica.»