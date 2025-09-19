Rui Costa apresentou, esta sexta-feira, a recandidatura à presidência do Benfica.

Num jantar comemorativo do 26.º aniversário da Casa do Benfica de Paredes, o dirigente máximo das águias aproveitou para discursar às dezenas de adeptos que marcaram presença no evento, garantindo ser com «tristeza» que se prepara para terminar o mandato de quatro anos com menos troféus do que os que desejava.

«Percebo a frustração dos nossos adeptos e sócios quando a equipa não ganha. Nunca fugirei a essas responsabilidades e é uma tristeza para mim, não o escondo, não ter conseguido mais títulos no futebol durante este período. Ninguém sofre mais do que eu por isso. Sei que quando o futebol não ganha, tudo o resto passa ao lado e aparenta estar errado», começou por referir.

Quanto aos restantes candidatos, Rui Costa referiu que o número de «pretendentes» ao cargo é sinal de que a situação financeira do clube não é «problemática» e decidiu recordar também os primeiros tempos enquanto presidente do clube, «talvez no período mais controverso» da história das águias.

«Muito se tem ouvido falar da problemática situação financeira do Benfica. Se ela estivesse problemática não apareciam seis candidatos à presidência do Benfica. Este é um mandato de enorme sucesso em empréstimos obrigacionistas e que acaba com os capitais próprios acima dos capitais sociais. Jamais eu colocaria o clube em perigo ou instável financeiramente», afirmou.

«Queria relembrar a toda a gente que entrei neste clube, talvez, no período mais controverso da nossa história. É verdade que passámos por momentos maus no passado, mas virei presidente da manhã para a noite, para não deixar o Benfica cair. Naquele período apareci eu e Francisco Benitez, não apareceu mais ninguém. Se calhar era aí que o Benfica precisava de muitos candidatos à presidência», acrescentou.