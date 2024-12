Rui Costa, presidente do Benfica, falou este sábado aos sócios presentes na Assembleia Geral Extraordinária que serviu para discutir e votar as propostas de alterações dos Estatutos.

Começando por deixar agradecimentos aos associados, o presidente das águias mostrou-se «muito feliz» e com vontade de chegar ao Natal na liderança do campeonato.

«Quero agradecer a todos aqueles que ao longo deste período participaram ativamente neste processo tão importante para a vida do nosso clube. Saio daqui muito feliz porque, independentemente das ideologias ou das vontades de cada um e das alíneas que foram discutidas, este documento foi feito pelos sócios do Benfica. A partir de hoje este documento é do Sport Lisboa e Benfica e não da Direção ou de a, b, c ou d. Acredito que este foi o processo mais democrático da história do clube. Não há estatutos tão democráticos como estes», começou por dizer.

«Quero desejar boas festas a todos e que nessas boas festas possamos passar o Natal em primeiro lugar», concluiu.

De referir que no final da AG, um dos sócios do Benfica retirou as propostas que tinha apresentado para os últimos artigos e os trabalhos ficaram concluídos. Foi fechada a discussão de artigo a artigo.

Foi também aprovada a proposta que sugeria que Casas do Benfica deixassem de ter direito de voto.

Deste modo, vai ser marcada outra data para os sócios voltarem a decisão final da revisão de estatutos. Se for aprovado, os estatutos vão entrar em vigor após o próximo ato eleitoral, que está marcado para outubro de 2025.