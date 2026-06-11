Rui Costa explicou a opção de mais uma temporada vigente no contrato que liga Marco Silva ao Benfica até 2027/28.

«É uma opção de campeão nacional. Se for campeão nacional, o contrato estende-se automaticamente por mais um ano», explicou o presidente do Benfica em conferência de imprensa.

Recorde-se que o ex-técnico do Fulham assinou pelo Benfica um contrato válido por duas temporadas com mais uma de opção.

Rui Costa revelou também qual o valor da cláusula de rescisão que prende Marco Silva ao emblema encarnado: 15 milhões de euros e acrescentou que a apresentação oficial do novo técnico das águias acontecerá nesta sexta-feira pelas 17h00 no Museu Cosme Damião.