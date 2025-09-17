Rui Costa irá fazer uma conferência de imprensa à 1 hora da manhã, no Estádio da Luz.

O presidente do Benfica deverá anunciar a saída de Bruno Lage do comando técnico da equipa.

A decisão surge após a derrota em casa desta terça-feira frente ao Qarabag, do Azerbaijão, por 3-2, no jogo de estreia na fase de liga da Liga dos Campeões.