A vitória do Benfica na Supertaça vai permitir a Rui Costa encerrar este mandato na liderança dos encarnados com quatro troféus no futebol profissional.

O dirigente assumiu a liderança do clube encarnado a 9 de julho de 2021 - primeiro de forma interina - e, depois, a partir de 9 de outubro do mesmo ano, quando venceu as eleições.

O primeiro título da direção de Rui Costa - a Liga em 2023 - chegou mais de um ano e meio depois da eleição do ex-jogador. O segundo foi a Supertaça em agosto de 2023. Depois disso, os encarnados precisaram de esperar mais de um ano para voltarem a festejar. Aconteceu na final da Taça da Liga no início de 2025. Seguiram-se mais lutas, mas o Benfica não conseguiu fechar a época com mais título, tendo perdido a Liga para o Sporting no sprint final e também a final da Taça de Portugal para o eterno rival, que agora bateu no último troféu que as águias poderiam vencer antes das eleições marcadas para 25 de outubro.

Contas feitas, as águias venceram troféus em quatro das cinco temporadas (não completas) que Rui Costa iniciou na presidente do clube, mas nunca conseguiram erguer mais do que um por época.

Durante a presidência de Rui Costa no Benfica, o FC Porto foi a equipa mais ganhadora (sete títulos), enquanto o Sporting ficou no segundo lugar, com cinco conquistas, quatro das quais após o ato eleitoral em outubro de 2021.