Rui Costa garantiu que José Mourinho não seria treinador do Benfica na próxima época mesmo que o acordo do técnico com Florentino Pérez caísse por terra num eventual cenário de não reeleição do presidente do Real Madrid:

«Acordo de cavalheiros» com Mourinho

«Equacionámos todos os cenários porque não ficámos na mão de Mourinho nem do Real Madrid. Todos os cenários foram equacionados. Depois deste turbilhão das eleições do Real Madrid tivemos de nos fazer ao caminho e programar a próxima temporada e, por consequência, José Mourinho não seria o treinador do Benfica na próxima temporada.»

«Havia um acordo de cavalheiros entre as partes. O Benfica não seria prejudicado com isso. Respeitosamente, ambas as partes chegaram a esse acordo e ninguém seria prejudicado.»

Mourinho deixou uma «marca» no Benfica...

«Todos os treinadores deixam uma marca no clube, na estrutura e no espaço de trabalho. Um treinador com a capacidade de Mourinho deixou alguma coisa para nós. O trabalho que estava a desenvolver merecia a continuidade. Grato ao que tentou fazer no Benfica, mas já estamos a preparar a próxima época.»

Schmidt foi o único treinador com sucesso na «Era» Rui Costa

«O Benfica vai mudar de treinador porque o treinador entendeu que queria sair neste momento, tal como aconteceu com Jorge Jesus no meu primeiro ano. Procuro que os meus treinadores tenham o maior prazo possível no clube. Mourinho escolheu um novo projeto para a carreira. A aposta no treinador português visa duas coisas: gosto de treinadores portugueses e considero que Marco Silva esteja no período ideal para treinar o Benfica. A partir desse momento, as outras escolhas ficaram eliminadas.»