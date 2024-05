Rui Costa reagiu, esta quinta-feira, à notícia do jornal Observador, que dava conta do envolvimento do presidente do Benfica num alegado plano para desviar cerca de seis milhões de euros dos cofres da SAD encarnada, entre 2014 e 2020.

O dirigente dos encarnados garante que não desviou fundos do clube «seja através da negociação de jogadores, seja de qualquer outra forma». Além disso, assegurou que sempre foi «totalmente leal ao Benfica» e já prestou declarações às autoridades.

O ex-presidente Luís Filipe Vieira, o ex-administrador Domingos Soares Oliveira e o ex-diretor jurídico Paulo Gonçalves seriam os outros elementos indiciados pelo Ministério Público pelos crimes de fraude fiscal qualificada e recebimento indevido de vantagem.

O comunicado de Rui Costa na íntegra:

«Em face das notícias hoje publicadas, repudio totalmente ter tido conhecimento ou intervenção em qualquer suposto plano para desviar fundos do Benfica ou da Benfica SAD, seja através da negociação de jogadores, seja de qualquer outra forma.

Sempre fui, e sou, totalmente leal ao Benfica, e não aceito insinuações ou afirmações de conduta menos própria, ou de compactuar com qualquer coisa ilícita.

Na qualidade de atual Presidente do Benfica e também por inerência das funções de administrador executivo no período sob investigação, prestei às Autoridades todos os esclarecimentos de que era capaz, segundo o meu conhecimento, e sempre estarei disponível para o fazer.

Lisboa, 16 de maio de 2024.

Rui Costa

Presidente do Sport Lisboa e Benfica»