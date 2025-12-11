À margem do lançamento da Benfica FM, Rui Costa abordou em declarações aos jornalista o rendimento da equipa nos últimos jogos, em particular na partida desta quarta-feira com o Nápoles, que os encarnados venceram por 2-0.

«A equipa melhorou um bocadinho. Aliás, melhorou substancialmente nestas últimas semanas. Dá-se o caso de até agora, desde a semana da Supertaça até à semana passada, a equipa teve uma semana inteira para trabalhar. E isso acaba por justificar um bocadinho a subida de rendimento», afirmou o presidente do Benfica, que destacou o rendimento crescente também de alguns jogadores após ser confrontado com as declarações na véspera de Mourinho, que disse ser «fácil bater nos jogadores do Benfica».

«É uma situação natural do país e da própria imprensa. O Benfica é notícia, tem de ser notícia e tem de vender. Mas acho que tem havido muitas injustiças em relação aos jogadores do Benfica. Muito pouca paciência para com os jogadores que chegam e que têm de se adaptar ao clube, à dimensão do clube e à própria liga portuguesa. Nesse sentido é muito fácil bater no Benfica. (...) O Ríos é um dos melhores exemplos de jogadores que têm vindo a dar resposta. Melhor jogador contra o Sporting e contra o Nápoles. Há um ou dois meses parecia que era um flop», referiu.

«Foi um jogo extraordinário, num ambiente extraordinário e num Estádio da Luz como se gosta e como se quer. (...) Uma vitória tão bonita como a de ontem deixa-nos otimistas para o futuro», acrescentou sobre a partida diante dos napolitanos.

O presidente das águias mostrou-se confiante para o resto da época, não obstante o atraso substancial da equipa na Liga portuguesa e a situação na Liga dos Campeões, onde o conjunto de José Mourinho, apesar das duas vitórias seguidas, segue fora dos lugares de acesso ao play-off.

«Não estou feliz. Não estou em primeiro lugar no campeonato e não estou apurado na Liga dos Campeões, mas estou otimista. Vejo melhorias claras na nossa equipa num ano extraordinariamente difícil por todas as razões que vocês conhecem e que não servem de desculpa, mas são razões objetivas. Mas continuo muito confiante e positivo em relação àquilo que será a temporada do Benfica.»

Sobre o lançamento da Benfica FM, Rui Costa mostrou-se orgulhoso. «Missãao cumprida e com grande orgulho e entusiasmo tremendo. Era um projeto que Benfia tinha na gaveta há mts anos e que neste último mandato procurámos pôr em prática. Hoje, felizmente, chegou o dia.

Mais uma vez pioneiros numa matéria tão importante como esta. Estamos muito satisfeitos e orgulhosos. Vamos começar pelo digita na esperança de podermos estar em FM por todo o país. Esse será o próximo passo, mas numa altura tão bonita, perto do Natal, quisemos que a rádio avançasse já hoje. (...) Que a rádio tenha tanto sucesso como tem a BTV, que fez 17 anos.

Para já, a Benfica FM vai operar apenas na internet enquanto aguarda pela licença da ERC para ser uma rádio convencional. «Não há essa data. Estamos à espera da resposta da ERC, mas acreditamos que rapidamente vamos chegar a todo o lado», projetou o presidente do Benfica.