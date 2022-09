Rui Costa recordou nesta sexta-feira em entrevista à BTV o processo da escolha de Roger Schmidt para treinar o Benfica, tendo reconhecido que o técnico alemão não foi o primeiro nome em que pensou para assumir a equipa em 2022/23.

«O que vemos em Roger Schmidt é uma enorme qualidade de jogo. Pretendemos para o clube um jogo atrativo e ofensivo. Confesso que inicialmente não era o treinador apontado, porque não sabíamos se estaria livre do PSV. A partir do momento em que soubemos que poderia não renovar, fizemos uma pequena abordagem. Para nosso espanto, felizmente, houve um interesse enorme de Roger Schmidt também em poder treinar o Benfica. Já o conhecia do passado - tivemos duas eliminatórias com ele, com o PSV e o Leverkusen - e em ambos os casos as equipas dele apresentaram um futebol sempre muito agradável. À primeira conversa que tive com Roger Schmidt fiquei claramente com a convicção de que iria ser o próximo treinador do Benfica. Estamos numa fase muito prematura, mas está toda a gente muito satisfeita e tenho a certeza de que o Roger Schmidt também», vincou.

Rui Costa relativizou o facto de ter optado por um treinador estrangeiro, contrapondo isso com a «história vitoriosa» que muitos treinadores não nacionais tiveram nos encarnados, isto apesar de ter deixado elogios à capacidade dos treinadores portugueses.

Sobre o planeamento para 2022/23 e o trabalho levado a cabo no verão, o presidente do Benfica disse ter sido dado um «passo de gigante» no sentido de reestruturar a equipa de futebol e dotá-la de mais qualidade, ao mesmo tempo em que foi cumprido o objetivo de reduzir a massa salarial.

«Saíram definitivamente da folha salarial do Benfica 29 atletas. Essa era uma das premissão. E o principal objetivo foi dar qualidade ao plantel do Benfica e eu acho que foi uma coisa conseguida. Limpeza? Não há limpezas, porque nenhum jogador do Benfica é lixo. O quem fizemos foi uma reestruturação do plantel. Primeiro objetivo: maior qualidade e competitividade: este plantel é mais homogéneo, mais coeso e tem mais qualidade do que o plantel do ano passado», afirmou convicto.

Rui Costa detalhou quando vai ser possível poupar com as quase 30 saídas, umas em definitivo, outras por empréstimo. «Conseguimos reduzir a massa salarial em cerca de 21 por cento, na ordem dos 15 milhões de euros. Não será este número tão elevado, porque o nosso próximo passo será a renovação dos nossos jovens jogadores. Mas andará na ordem dos 16/17 por cento, quando o nosso objetivo principal seria alcançarmos 10 a 12,5 por cento.»

No plantel do Benfica ficaram ainda 30 jogador, número que o dirigente das águias considerou ser excessivo mas para o qual arranjou uma justificação.

«Sou da opinião de que um plantel entre 25 e 27 jogadores é mais do que suficiente. Não teremos no plantel mais do que 21 jogadores contratados. A partir do 21, para completar o plantel, teremos os nossos jovens da formação. (...) Se olharmos para o plantel com 30 jogadores temos três jogadores lesionados. O Lucas Veríssimo esperamos que já esteja em condição após a pausa. No último jogo antes de viajar para Lisboa, o João Victor teve uma lesão que não é complicativa em termos do seu futuro futebolístico, mas que é uma lesão chata de curar e está a levar mais tempo. Neste momento estamos em 28 e a lesão de Morato, quando Vertonghen já estava encaminhado para a Bélgica, leva-nos a contratar mais um central de recurso, o John Brooks. Isto faz 30 jogadores. Neste item não conseguimos chegar ao número que queríamos mas também temos explicação para isso», explicou, garantindo que há consonância com o treinador.

«Por outro lado, muito da época joga-se até ao Mundial. Roger Schmidt não está de todo incomodado com o número de jogadores que tem à disposição. Estamos com um número que o satisfaz.»