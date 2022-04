Domingos Soares de Oliveira, diretor-executivo do Benfica, acredita que os encarnados vão na «direção certa» com Rui Costa na presidência e disse mesmo que, depois de ter sido um bom número dez em campo, que o ex-internacional português é agora um bom número um.

«O anterior presidente esteve no clube desde 2003. Foi uma grande mudança. É a primeira vez, em Portugal, que um antigo jogador se torna presidente. É algo que, na minha opinião, vai na direção certa. Tenho amigos que estão na mesma posição, casos de Rummenigge [ndr: Bayern Munique] e Van Der Sar [Ajax]. Rui Costa foi um bom número dez, agora penso que é um bom número um e, com número um, não quero dizer guarda-redes», referiu, em declarações ao The Athletic, publicadas esta quarta-feira.

«Trabalhamos juntos desde 2008/09. O Rui Costa sabe o que se passa no terreno, o que se passa na sala da administração. Sabe, também, o que acontece nas diferentes instituições que controlam e gerem o futebol. Ele também tem experiência como homem de negócios, não apenas pelo seu sucesso na vida pessoal, mas pelo facto de também ter mais de dez anos de experiência como membro da administração. Se falamos sobre patrocínios, estratégias para aumentar as receitas em dias de jogo, direitos televisivos… ele sabe. É positivo para o clube e para a indústria», disse, ainda, Soares de Oliveira, que abordou igualmente onde é que o futebol português está a falhar, no que toca à capacidade de fazer brilharetes nas competições europeias de forma regular e para medir forças firmemente com outras ligas.

«Penso que estamos a falhar onde outras ligas melhoraram para conseguirem competir a nível europeu. Em Portugal, habitualmente, são quatro clubes. Se olharmos para os motivos de Portugal estar em perda no coeficiente europeu quando comparado com a liga neerlandesa, é sobretudo porque têm muitos clubes na Liga Conferência», afirmou, lembrando que Portugal teve «três equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Benfica está nos quartos de final e o Sp. Braga está nos quartos de final da Liga Europa».