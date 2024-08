O presidente do Benfica, Rui Costa, acredita que o plantel encarnado vai ter «capacidade para lutar em todas as frentes», apesar de admitir que fica mais fragilizado com a saída iminente de João Neves.

Rui Costa assumiu ainda que compreende a insatisfação dos adeptos devido à saída do jovem médio para o Paris Saint-Germain.

«Começar por dizer que, a concretizar-se a saída do João, que está praticamente feita, mas há coisas burocráticas a resolver ainda, compreendo as críticas porque a amargura deles é a mesma que a minha. Ver partir um jogador como o João Neves não agrada aos adeptos e a mim como sócio e presidente agrada-me ainda menos. Tenho de formar plantéis para que o Benfica tenha uma equipa para ganhar títulos e quando se perde um jogador da qualidade do João, um miúdo da casa, formado aqui e com o seu carisma, fico mais triste ainda por isso. Conheço-o desde os 10 anos e custa muito ver partir um jogador assim», disse o líder dos encarnados no Algarve, onde a equipa defronta esta sexta-feira o Fulham.

O presidente do Benfica salientou que o clube não podia rejeitar os 70 milhões de euros oferecidos pelos parisienses, mas apontou que o jogador também tem em mãos uma oferta irrecusável.

«As pessoas têm de compreender que procurámos, em conjunto, as melhores soluções para um lado e para o outro. Adiámos muito, durante muito tempo, esta transferência. Rejeitámos as primeiras propostas de forma clara, mas chega-se a determinados momentos e determinados números que para o clube e para o jogador torna-se inevitáveis estas transferências. As pessoas têm de compreender, não agrada a ninguém, pelo carisma do Joãozinho dentro do clube. Mas verbas de 70 milhões de euros não são possíveis de abdicar pelo clube. Quem paga até 70 milhões por uma transferência também percebem quanto pode pagar de salário a um atleta e normalmente fica difícil para o clube e o jogador abdicar numa situação destas. Estivemos sempre de mão dada nesta situação, o João com certeza explicará isso. É triste ver partir os melhores jogadores, os que temos mais carinho, mas é uma discussão em Portugal há 30 anos. Os clubes portugueses não podem abdicar de certas vendas, toda a gente aceita que Portugal é um país vendedor, mas quando aconteceu uma venda, dói a todos. De realçar o comportamento do João», vincou.

Rui Costa assegurou também que o jovem médio não saiu a mal do clube.

«Nenhuma transferência é feita sem vontade das duas partes. Se chegasse uma proposta ao Benfica que não interessasse, não faríamos, e o mesmo para o jogador. O João poderá falar sobre isso. O comportamento dele foi exemplar, como sempre. É lamentável, mas é o que temos em Portugal, os clubes portugueses não têm força para abdicar destas verbas e combater salários destes colossos financeiros. Em Portugal não conseguimos combater nem a 40 por cento», atirou.