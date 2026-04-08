O empate diante do Casa Pia criou incertezas quanto à continuação de José Mourinho no comando técnico do Benfica, mas Rui Costa desdramatizou o caso.

«José Mourinho tem contrato por mais um ano, isso não é questão neste momento. Estamos em sintonia», disse o presidente do Benfica, em declarações ao jornal A Bola, recordando que o contrato é válido até ao final da próxima temporada, apesar de haver uma cláusula de rescisão que poderá ser acionada por qualquer das partes.

O Benfica, recorde-se, somou o nono empate para a Liga e, de acordo com o que o treinador encarnado referiu após o jogo, as esperanças de se tornar campeão desvaneceram com o empate concedido em Rio Maior.

Por outro lado, o duelo frente ao Sporting pode reabrir as portas para a luta do segundo lugar e, consequentemente, o acesso à Liga dos Campeões.