Apesar de ter dito que contava já ter o novo treinador a orientar a equipa no jogo com o AVS no próximo sábado, Rui Costa disse não ter feito, pelo menos até ao princípio da madrugada desta quarta-feira, qualquer contacto para fechar o sucessor de Bruno Lage.

«Não há treinador nenhum no Benfica neste momento. O Benfica neste momento está sem treinador. A única coisa que se passou após o jogo foi a conversa com Bruno Lage e a saída dele», afirmou o presidente do Benfica em resposta a uma questão sobre a possibilidade do também setubalense suceder a Lage.

Ainda assim, o dirigente garantiu que o processo será rápido. «Não está nenhum treinador falado no dia de hoje, mas evidentemente que temos as nossas preparações para que no sábado o Benfica já tenha treinador no banco, sábado, na Vila das Aves», reiterou, traçando depois o perfil do novo técnico: «Ganhador.» «O treinador que vier tem de ser um treinador ganhador. Um treinador que represente um clube desta dimensão tem de ter capacidade para pôr esta equipa nos patamares exigíveis e que nos dê os títulos que pretendemos», apontou.

Mais à frente, Rui Costa foi questionado se o facto de o atual diretor-geral do Benfica, Mário Branco, ter trabalhado com Mourinho no Fenerbahçe, poderia incliná-lo a avançar para a contratação do treinador que foi demitido após a eliminação no play-off Liga dos Campeões precisamente frente ao Benfica. «A vinda do Mário Branco é para ser diretor-geral do Benfica. Não era para ser Mourinho ou deixar de ser Mourinho, independentemente do treinador que vier. Se fosse por isso, se calhar o Bruno Lage não tinha começado a época.»