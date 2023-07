Nas declarações aos jornalistas no St George’s Park, onde abordou a possibilidade de contratar João Félix e as negociações para a renovação com Rafa Silva, o presidente do Benfica, Rui Costa, destacou que «o mercado ainda está aberto» e abordou o interesse em Bento, guarda-redes do Athletico Paranaense.

«Não sei se o Bento vem ou não vem. Estamos com 34 jogadores no estágio, não se preocupem com os 34 jogadores e muito menos – porque tenho ouvido muitas coisas – com aquilo que o Benfica tem gastado ou deixado de gastar. Tudo o que temos feito, é dentro de um plano de extraordinária ambição desportiva, mas de uma forma financeira muito rigorosa. Seja o Bento ou todos os outros nomes, chegarão ao Benfica se o Benfica entender que eles devem chegar, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista financeiro», afirmou o líder dos encarnados.

«O Benfica pode dar-se ao luxo de construir um plantel com a ambição de ser campeão nacional. Vender é subjetivo. O Benfica, neste momento, está tranquilamente a construir o seu plantel», frisou.

Rui Costa comentou ainda o regresso de Angel Di María à Luz.

«Senti-o com uma felicidade imensa, assim como o senti no dia da apresentação dele. Está bastante feliz, com muita vontade de começar e essa é uma das coisas mais lindas de se ver num jogador que regressa a casa, sobretudo depois da carreira que conseguiu ao longo destes anos. Vê-lo com entusiasmo por regressar a casa e ao Benfica é algo entusiasmante para todos nós», afirmou.