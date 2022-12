Numa altura em que Enzo Fernández tem sido apontado a alguns dos clubes financeiramente mais poderosos da Europa, o presidente do Benfica assumiu que não pode garantir que não venderá ninguém.

«Nem eu nem ninguém no futebol português está em condições de dizer que não venderá ninguém. Por um lado, os clubes precisam, por outro os jogadores querem, porque a verdade é que não vivemos na Liga com maior projeção no futebol internacional. Quando se fala de clubes grandes a nível mundial, o nome do Benfica está sempre presente. Mas quanto a dinheiro, não nos podemos comparar com os colossos financeiros que andam por aí», disse Rui Costa em entrevista ao jornal A Bola, que o considerou o «Homem do Ano».

Questionado se Enzo Fernández só sairá mediante o pagamento da cláusula de rescisão e se não for sensível a um pedido do presidente para continuar na Luz, Rui Costa respondeu com um «certo».

Saia ou não Enzo, é certo que o mercado de janeiro trará mudanças no plantel do Benfica. «Vai trazer entradas e saídas. As saídas que pretendemos são as que já foram referidas: o Rodrigo Pinho já foi para o Coritiba, e outros jogadores menos utilizados irão à procura de outros caminhos. Quanto a entradas, e porque a equipa até aqui fez um bom percurso, o mais importante é não desestabilizar o grupo de trabalho. Não entrará nenhum craque, com o nome já feito. Haverá soluções que visam o equilíbrio, alguns acertos, mas sem exageros», assegurou.