Rui Costa, presidente do Benfica, em declarações em Turim, falando sobre as polémicas recentes no Benfica em torno de um áudio de Bruno Lage que se tornou público:

«O Benfica entrou para disputar cinco competições, uma das quais ainda não começou, que é o Mundial de Clubes. Nas três nacionais, já ganhou o que podia ganhar, que é a Taça da Liga, e está nas duas outras que ainda se disputam. Ainda não perdeu o campeonato, ainda não perdeu a Taça de Portugal.

Podia estar em primeiro no campeonato? Podia, queremos sempre mais e queríamos estar em primeiro. Mas o Benfica já ganhou o que podia ganhar e ainda não perdeu as duas outras que estamos a disputar.

O Benfica começou mal o campeonato, mas numa época tão irregular como esta - em que os três grandes já trocaram de treinador -, estamos em todas as competições. Claro que não está tudo bem, como nunca estaria, porque o grau de exigência no Benfica é enorme, mas ganhámos tudo o que podíamos ter ganhado e estamos a disputar as outras.

A minha relação com o Bruno Lage é terrível, é péssima... Eu sei que há pessoas a querer falar de eleições e de conflitos, mas eu estou apenas a pensar no Benfica e na época do Benfica. A minha única preocupação é pensar em fazer o melhor possível para que o Benfica não acabe a época com apenas a Taça da Liga.

Peço aos adeptos máxima confiança. Cada vez que o Benfica perde um ponto, há muita gente a querer desestabilizar a equipa. Por isso o que lhe peço é que reajam como fizeram hoje e que tenham máxima confiança.

Claro que não está tudo bem, não estamos em primeiro lugar. É preciso maior consistência da equipa em determinados jogos, é sim senhor. Há um número exagerado de jogos, está a ser uma época atípica e vamos fazer o melhor para ganhar mais competições.

Este plantel dá-me garantias de que vamos lutar até ao fim por ser campeões e a minha convicção é que vamos ser campeões. Mal de mim que não acreditasse.»