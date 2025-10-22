Rui Costa reagiu na manhã desta quarta-feira à derrota pesada do Benfica com o Newcastle na 3.ª jornada da fase de liga da Champions.

«Foi uma derrota pesada, com uma segunda parte que não foi nada boa e que nos podia ter custado ainda mais caro. É rever o que fizemos durante o jogo. E o que fizemos de bem na primeira parte em muitos minutos do jogo, em que podíamos ter chegado à vantagem e dividimos o jogo com o Newcastle. Na segunda parte, a equipa quebrou bastante a seguir ao segundo golo e não pode quebrar», analisou o presidente das águias em declarações aos jornalistas antes do regresso da comitiva a Portugal.

Não pode quebrar, mas o líder do clube encarnado identificou depois um dos motivos pelo qual quebrou. E pediu compreensão, reiterando a confiança na qualidade do plantel. «Porque é que os adeptos devem acreditar nesta equipa? Porque já fez coisas bem feitas este ano, porque tem um bom plantel e ótimos jogadores e que, pelo facto de estar mais massacrada fisicamente do que outras equipas faz com que mereça também esse apoio. (...) Ontem, quando o jogo acelerou, a equipa quebrou mais fisicamente. E as pessoas, pese embora não seja agradável, têm de perceber isso um bocadinho. Esta equipa tem valor para chegar aos objetivos que o Benfica pretende», apontou.

No jogo desta terça-feira, que o Benfica perdeu por 3-0, Mourinho fez apenas uma substituição. Um sinal da aparente falta de opções no banco. «Não vou discutir opções do treinador. Se entendeu fazer só uma substituição, é porque entendeu fazer uma substituição só. Elas não são obrigatórias», apontou antes de ser questionado por um jornalista se o plantel foi mais construído. «Sobre essa situação falaremos internamente, mas não vou estar a discutir opções do treinador. José Mourinho tem experiência mais do que suficiente para saber se tem de fazer uma ou dez substituições», respondeu.

Apesar de o Benfica ainda não ter somado qualquer ponto na Champions, Rui Costa manifestou confiança de que ainda é possível dar a volta à situação. «Ainda temos mais cinco jogos pela frente e todas as possibilidades de nos qualificarmos. Vamos fazer de tudo para estar dentro da prova.»

O jogo com o Newcastle foi o último do Benfica antes da abertura das urnas de voto nas eleições do Benfica no próximo sábado, dia em que o clube encarnado vai a votos para a eleição do novo presidente. Rui Costa garantiu que não está preocupado com as eleições e apelou à união dos adeptos frente ao Arouca, precisamente no dia do sufrágio. «Como tenho dito sempre, é um dia histórico para o clube, porque serão as eleições mais concorridas da história do clube, mas que durante aqueles 90 minutos contra o Arouca as eleições estejam fora do estádio e que haja o apoio necessário à equipa.»