Rui Costa foi distinguido na quinta-feira com o prémio Golden Foot Awards 2024.

Numa cerimónia realizada no Mónaco nesta quinta-feira à noite, o presidente do Benfica foi agraciado pelas conquistas alcançadas ao longo da carreira que terminou em 2008 após regressar aos encarnados, de onde tinha saído em 1994 para jogar em Itália, primeiro na Fiorentina e, depois, no Milan.

O ex-futebolista foi distinguido enquanto lenda do futebol, sendo que o vencedor do ano do troféu, vencido por Cristiano Ronaldo em 2020, foi Lautaro Martínez, avançado argentino do Inter de Milão. A japonesa Saki Kumagai venceu no feminino, numa cerimónia na qual foram também distinguidos, na categoria de lendas, Fernando Llorente, Fabio Cannavaro, Gerard Piqué e Ruud Krol, nome histórico do futebol holandês na década de 70.