Rui Costa garantiu que a decisão de despedir Bruno Lage teve uma justificação puramente desportiva e recusou qualquer associação da decisão ao ato eleitoral marcado para 25 de outubro.

«Não estou aqui para salvar cargos nenhuns. Sou presidente do Benfica e, como sabem, ainda nem sequer fiz campanha. Ainda não fiz sequer uma entrevista nos vossos canais e não fui a lado nenhum porque o meu objetivo, enquanto presidente do Benfica, é assegurar o melhor futuro para o clube, independentemente do que acontecer nas eleições. Esta tomada de decisão tem a ver única e exclusivamente com o que é a época desportiva do Benfica e em não hipotecá-la», referiu numa conferência de imprensa realizada já depois da uma da madrugada e escassas horas após a derrota caseira com o Qarabag para a Champions.

Fui eleito para tomar decisões em prol do Benfica e estou longe de poder pensar no que é que isto me traz ou deixa de trazer em termos de eleições, mas estou muito perto de saber ou não o que pode trazer para o futuro do Benfica. Nunca pus os meus interesses à frente do Benfica e não é agora que o vou fazer», acrescentou.

Rui Costa foi questionado se, face à proximidade das eleições para a presidência do Benfica, não seria melhor nomear um treinador interino, mas o presidente das águias insistiu que compete-lhe fazer tudo para dotar a equipa de condições para conquistar títulos esta época. «A minha responsabilidade é fazer o melhor para o futuro do Benfica e o futuro do Benfica não pode ser hipotecar uma época quando ainda não perdemos nenhum dos nossos objetivos. O meu papel é assegurar o futuro do Benfica no melhor que eu posso fazer para o Benfica. E o melhor que eu posso fazer pelo Benfica é não hipotecar o futuro», rematou.