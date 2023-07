Rafa Silva tem mais um ano de contrato com o Benfica, mas os encarnados vão tentar prolongar o vínculo do avançado de 30 anos.

Na chegada a Inglaterra, onde as águias estão a estagiar, Rui Costa abriu o jogo sobre o dossier da renovação e revelou que vai conversar com o jogador em St George's Park, sem esconder que poderá não haver um entendimento.

«O Rafa está mais perto, neste momento, de fazer o treino de amanhã [quarta-feira]. É um jogador que tem muitos anos de Benfica, dos jogadores que mais tem dado ao clube nos últimos anos. Merece todo o nosso respeito. O que se passar com o Rafa, será entre mim e ele, de certeza absoluta, com o maior do respeito que ambas as partes merecem, pela relação que o Rafa tem com o clube e que o clube tem com ele. Aquilo que for para decidir com o Rafa, será decidido entre mim e ele, de uma forma tranquila, sem mensagens públicas, sem falarmos das coisas publicamente. O respeito assim o obriga», frisou o presidente do Benfica, em declarações aos jornalistas.

«Não vou divulgar números daquilo que possa ser uma renovação ou não. Vou ter tempo para falar com o Rafa neste estágio, aquilo que será feito com o Rafa, para um lado ou para o outro, será feito na maior das responsabilidades e, sobretudo, pela ligação que temos com o Rafa e que o Rafa tem com o clube. Há propostas pelo Rafa, como há propostas por muitos jogadores nossos, porque, pela época que fizemos no ano passado, inevitavelmente há propostas. Faz parte do que acontece todos os anos», completou.

Rui Costa reconheceu ainda que Rafa é um jogador «influente» na equipa campeã nacional.

«A situação do Rafa será discutida entre mim e ele, sobretudo neste estágio. Vamos discutir o que é que temos para falar sobre as duas situações. O Rafa, hoje, é jogador do Benfica e, amanhã, vai estar no treino. Vamos ver até que ponto é possível ou não continuar com o Rafa», sublinhou.

O presidente dos encarnados também foi confrontado acerca da vontade do treinador Roger Schmidt em não só manter Rafa, como também segurar Gonçalo Ramos.

«Roger Schmidt confia muito naquilo que o clube faz e, acima de tudo, trabalhamos em conjunto. Não há a parte do clube que trabalha de uma maneira e a parte do treinador que pretende outra. Andamos sempre de braço dado na construção do plantel. Sei quais são as vontades de Roger Schmidt e ele sabe quais são as necessidades do clube», afirmou, antes de abordar a situação do ponta de lança, que passou a usar a camisola nove.

«Neste momento, o Gonçalo Ramos é jogador do Benfica. Mudou o número porque entendeu mudar o número. Há propostas, mas há pelo Gonçalo Ramos e por muitos outros jogadores. Isso são coisas que depois são avaliadas por nós», vincou.

«Vou vender jogadores se chegarem propostas condizentes com o valor dos jogadores», rematou.