O presidente do Benfica voltou a deslocar-se nesta quinta-feira à Assembleia da República, reunindo agora com o Chega para abordar vários temas, entre os quais a centralização dos direitos televisivos, a questão da Benfica FM, cuja licença para operar na rádio foi vetada pela ERC, o tema das apostas desportivas, a proibição de venda de bebidas alcoólicas nos estádios e o IVA (de 23 por cento) cobrado para os espectáculos desportivos.

À margem disso, em declarações aos jornalistas, Rui Costa comentou o momento desportivo da equipa de futebol, tendo desvalorizado as recentes declarações de José Mourinho, que confessou publicamente ter vontade de não voltar a pôr em jogo vários jogadores, lembrando porém que se tratavam de «ativos do clubes» e que «valores mais altos» se levantavam.

«Vi declarações de um treinador que estava desagradado com a exibição da equipa, como ficámos todos. O plantel reagiu com a desilusão de ter empatado um jogo que não devia ter empatado», afirmou o presidente das águias.

Rui Costa reiterou aquilo que já tinha dito na véspera: que José Mourinho tem contrato por mais uma temporada e que entra nos planos para 2026/27. «Curto [n.d.r.: curtas declarações sobre o futuro do técnico] é bom sinal. É sinal de que não há muito para dizer. Tem contrato por mais um ano e não é tema», apontou antes de deixar sublinhado que os resultados podem precipitar outra decisão.

«Ninguém é imune a nada no Benfica. O presidente [também] não é imune», disse.

Com o empate diante do Casa Pia, a equipa de José Mourinho falhou a hipótese de reduzir para cinco a diferença para o líder FC Porto e dificultou o objetivo de chegar ao segundo lugar. Apesar disso, Rui Costa garantiu que ainda não é altura de se atirar a toalha ao chão. «A poucas jornadas do fim, termos um empate completamente inesperado contra o Casa Pia complica as nossas contas, como é óbvio. É natural que os adeptos estejam insatisfeitos com isso, como estamos todos. Mas é proibitivo abandonar a época. Se acreditamos no segundo lugar? Somos obrigados a acreditar em todos os lugares enquanto for possível. Essa é a obrigação de cada jogador e de cada pessoa que trabalha no Benfica, pela responsabilidade de representar o clube e pelo respeito que tem de ter pelos adeptos do Benfica», referiu.

«Próxima época? As épocas seguintes começam a preparar-se à primeira jornada da época. Esta foi preparada com a intenção de conquistarmos o campeonato nacional e de estarmos presentes na Liga dos Campeões, que estivemos. Não escondo que não está a ser a época que queríamos que fosse. Mas é responsabilidade de cada um de nós - dos jogadores, minha, dos treinadores e de toda a gente que trabalha no Benfica - por respeito à camisola, que é sagrada e por respeito aos adeptos do Benfica, não abandonar a época até ela estar terminada», rematou.