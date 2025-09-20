Rui Costa revelou esta sexta-feira que o Benfica recebeu duas propostas para comercializar os direitos audiovisuais na Liga em 2026/26 e 2027/28.

«Iremos continuar a nossa luta pelos direitos televisivos e não abdicaremos dela. Posso adiantar que temos já em mão duas propostas que cobrem 2026 a 2028. Vamos acabar o contrato que temos atualmente e, numa era em que todos os países têm baixado os [valores dos] direitos, esses dois contratos são superiores aos que temos hoje», disse durante a primeira ação de campanha eleitoral, em Paredes.

«Entendemos não fechar nenhuma das propostas, porque ainda não estamos satisfeitos. Vamos à procura de mais e não poderemos baixar destes valores em 2028», acrescentou.

No entanto, o presidente dos encarnados não partilhou os valores das negociações, que antecedem a entrada em vigor da comercialização centralizada dos direitos audiovisuais dos jogos da Liga e II Liga a partir da temporada 2028/29.

«Há um foco claro na estabilidade e nas vitórias das nossas equipas, que certamente irão melhorar. Queremos uma contínua aposta na nossa formação, em que temos de ser cada vez mais fortes, irreverentes e audazes. Já estamos a trabalhar no objetivo de elevar as receitas para 500 ME. Assim, não teremos a necessidade e quase a obrigação de fazer tantas trocas no plantel, bem como de não vender tantos jogadores anualmente».

Rui Costa destacou ainda que nunca irá afetar a estabilidade financeira do Benfica e que quer chegar ao meio milhão de sócios.

«O desenvolvimento do ‘Benfica District’ não pode ser um tabu. Não nos dá só um estádio mais bonito, mas um recinto de uma beleza tremenda a nível mundial e uma referência. Dará muito mais receita, um orgulho diferente e melhores condições para os nossos adeptos e atletas, porque vamos ter dois pavilhões, uma piscina e uma arena», finalizou.