Rui Costa acredita que o Benfica pode vencer o título da Liga portuguesa nesta época. O presidente do clube discursou neste sábado de manhã na abertura da sessão solene de entrega dos Anéis de Platina e dos Emblemas de Dedicação, no Pavilhão n.º 1 da Luz.

Num discurso com destaque para o associativismo, Rui Costa não deixou de referir brevemente também a luta pelo campeonato, sendo que o Benfica é terceiro classificado.

«No desporto continuaremos sempre com a mesma ambição: ganhar. Vencer onde quer que o Benfica esteja a competir. E apesar da época não estar a correr como desejaríamos, quero deixar a todos os sócios uma garantia: vamos lutar, com todas as nossas forças, por este título até ao fim! Vamos lutar pelo 39 até ao último fôlego», garantiu.

Isto, num dia especial para o clube. O Benfica cumpre o 122.º aniversário neste sábado.

«Hoje celebramos 122 anos de vida do nosso Sport Lisboa e Benfica. 122 anos de história, de paixão, de conquistas e de uma identidade única. O Glorioso está de parabéns», assinalou Costa.

No âmbito do aniversário, o clube cumpriu a tradição de agraciar os sócios mais antigos do Benfica, os que celebram 25, 50 e 75 anos de ligação ao Benfica.

«Ao todo, vamos agraciar 2082 sócios. Por isso, digo-o com toda a franqueza: este é sempre um dos momentos mais marcantes da vida associativa do nosso clube. Quero, neste dia tão especial, assinalar o crescimento muito significativo da nossa massa associativa. Desde o último aniversário até hoje, mais 36 451 benfiquistas fizeram-se sócios, e estamos próximos de chegar ao cartão número 440 mil», rematou o antigo internacional.