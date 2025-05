Após a vitória do Benfica sobre o Estoril, Rui Costa prestou declarações à SIC e à CMTV à saída do Estádio António Coimbra da Mota.

Numa declaração na qual se mostrou desconfortável com as arbitragens, o presidente do Benfica manifestou confiança numa vitória sobre o Sporting e, por consequência, na conquista do título de campeão nacional.

«Se acredito que vamos ser campeões? Acredito sim. Até ao último suspiro! Jogo com o Sporting? Espero um jogo difícil, mas a única coisa que posso prometer aos benfiquistas é que vamos lutar pelo título até ao último suspiro», introduziu.

«Gostei do jogo todo», acrescentou sobre o encontro deste sábado à noite. «A única coisa que prometo aos benfiquistas é que esta equipa vai lutar pelo campeonato até ao último suspiro», insistiu.

«Estou muito confiante e tenho a certeza de que no próximo jogo, um jogo decisivo, a Luz vai estar como sempre esteve durante o ano todo. Iremos ter o apoio dos nossos adeptos com tivemos aqui e em todos os jogos e isso vai fazer a diferença neste jogo decisivo. E tenho a certeza absoluta de que os jogadores vão fazer tudo para serem campeões nacionais», rematou.