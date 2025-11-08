Rui Costa falou aos jornalistas, esta na manhã, no Estádio da Luz, quando se preparava para votar na segunda volta das eleições do Benfica.

«Estou otimista, estou em paz. Estou otimista, como é óbvio, mas os sócios é que irão ditar quem será o futuro presidente», afirmou o atual presidente do Benfica que concorre com Noronha Lopes. Sobre a afluência, Rui Costa mostrou a sua confiança de que será batido o recorde de mais de 86 mil votantes da primeira volta.

«É bom. Fez-se este apelo para chegarmos aos 100 mil votantes e estou convencido de que iremos lá chegar. Isso deixa-me muito feliz.»

Já depois de exercer o seu direito de voto, o presidente do Benfica voltou a prestar declarações aos jornalistas e não valorizou em excesso o seu favoritismo.

«Não tenho nenhum discurso preparado. As sondagens valem o que valem. Na primeira volta as sondagens eram outras e os resultados acabaram por ser completamente diferentes. Partimos do zero. Os sócios são soberanos», concluiu.

Acompanhe aqui tudo sobre as eleições do Benfica