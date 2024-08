Cumpridos os habituais exames médicos, Renato Sanches já acompanhou a equipa do Benfica no Algarve, embora ainda não tenha sido oficializado pelos encarnados. Rui Costa comentou o regresso do médio internacional português e mostrou-se confiante que o jogador não vai ser afetado por lesões, tal como aconteceu de forma recorrente nas épocas anteriores.

«As transferências não estão concretizadas, ainda não está tudo clarificado. Perdemos um dos nossos meninos, que será sempre um deles [João Neves], mas recuperámos outro dos nossos meninos que hoje está aqui connosco, será certamente muito acarinhado pelos adeptos. Teve uma influência tremenda no primeiro ano em que representou a equipa, foi motor da equipa campeã nacional e vem com todas as forças para voltar a ser protagonista. Não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. Estou certo de que lhe vai correr muito bem», disse o presidente do Benfica aos jornalistas, no Algarve.

Renato Sanches chega aos encarnados por empréstimo do Paris Saint-Germain, com opção de compra. O Benfica não terá qualquer encargo com o jogador, exceto se este fizer determinado número de jogos. Esse, de resto, é um cenário que Rui Costa quer ver a acontecer.

«Vamos ter uma opção de compra, não teremos encargos. Espero ter, serão encargos razoáveis para o que é o Benfica. Seria sinal de que estava em condições para jogar e vai estar com certeza. De certeza que vou gastar dinheiro no Renato», sublinhou.

«Os empréstimos do Draxler e do Bernat não resultaram por lesões, o Renato vem emprestado pelo PSG, embora tenha estado na Roma no ano passado. É um regresso a casa, passei por isso e os regressos a casa têm um significado diferente. Trazem algo que não conseguimos noutros lados. O Renato sabe que está em casa, vai receber o carinho dos adeptos, conhece a casa, o campeonato e ele próprio quer convencer que esta em condições de ser outra vez o Renato», completou.

Sobre João Félix, Rui Costa assumiu que fazer regressar o avançado do Atlético de Madrid é praticamente impossível.

«Não vou especular mais sobre essa situação. Não diria que é caso encerrado, porque se tivesse a possibilidade de o fazer voltar a casa, faria. Da mesma forma que não tive condições para segurar o Joãozinho, porque o PSG chegou-se à frente com 70 milhões, não estou em condições de pagar o que custa hoje o João Félix. Não me parece viável», disse o líder das águias, que, ainda assim, garantiu que o plantel «não está fechado».