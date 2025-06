Os associados do Benfica, reunidos este sábado em Assembleia-Geral ordinária, no Pavilhão da Luz, chumbaram o orçamento do clube para a temporada 2025/26.

Houve um total de 1 056 votantes, dos quais 73,8 por cento votaram contra o orçamento de exploração, de investimentos e de atividades para a próxima época desportiva.

Para além da reprovação das contas apresentadas por Rui Costa, os associados manifestaram-se várias vezes com vaias à atual direção e gritos de demissão.

Foi uma Assembleia-Geral quentinha, de resto, com intervenções, entre outros, de candidatos como João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas e Cristóvão Carvalho, do contestário Mauro Xavier e do antigo candidato à Federação Nuno Lobo. Todos eles anunciaram que iam votar contra.

Nuno Lobo teve, aliás, uma das intervenções mais veementes, pedindo a Rui Costa que não cortasse as pernas ao Benfica, tal como ele tinha pedido em 1994 que o Benfica não lhe cortasse as pernas. Desta intervenção surgiram uma série de acusações entre os dois.