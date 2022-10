Instantes após a vitória do Benfica sobre o FC Porto no Estádio do Dragão, Rui Costa desceu aos balneários para celebrar a conquista dos três pontos com os jogadores.

Num vídeo partilhado pelo Benfica nas redes sociais, é possível ver o presidente dos encarnados a desafiar os jogadores a cantarem o hino do clube encarnado.

Todos participaram na festa e mesmo aqueles que (ainda) não sabem a letra bateram nos cacifos para marcar o ritmo da música.

VEJA O VÍDEO: