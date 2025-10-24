Rui Costa encerrou esta sexta-feira a campanha eleitoral Casa do Benfica de Santarém, onde juntou algumas dezenas de adeptos encarnados. Entre eles Pedro Mantorras, que apareceu no último dia para manifestar apoio ao antigo companheiro e agora presidente do Benfica.

Havia, no entanto, quatro adeptos mais especiais: o pai, a mãe, a mulher e um filho (o outro filho não pôde estar presente).

Ao falar deles, aliás, Rui Costa emocionou-se e ficou com a voz embargada.

«Os meus pais fizeram questão de estar aqui hoje comigo, mais a minha mulher e o meu filho, e talvez só eles possam explicar o que foi para mim chegar a casa e dizer-lhes: 'Daqui a um bocado eu sou presidente do Benfica'», referiu um emocionado presidente encarnado.

«É das funções mais difíceis que se pode ter, sabia das responsabilidades que ia ter e sabia que não era nenhum brinquedo. Ia ser presidente de milhões e milhões de apaixonados. Ao fim de quatro anos, devolvemos ao nosso clube aqueles que foram sempre os nossos pergaminhos.»