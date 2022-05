Lourenço Coelho vai passar a ser o dirigente que vai sentar-se no banco do Benfica durante os jogos. Os encarnados alteraram a estrutura do futebol e Rui Pedro Braz passou a ser diretor-desportivo a tempo inteiro, com a entrada de Lourenço Coelho para diretor-geral.

O novo organigrama levou a uma reorganização das tarefas e, por exemplo, será Lourenço Coelho agora a estar ao lado do treinador e suplentes a partir da próxima época.

Quando chegou ao clube da Luz, Rui Pedro Braz assumiu as funções de diretor-geral, numa altura em que Luís Filipe Vieira era presidente. Porém, com a detenção de Vieira e Rui Costa a assumir a presidência, Braz acumulou funções de diretor-geral com as de diretor-desportivo, um papel que era de Rui Costa.

A chegada de Lourenço Coelho ao futebol encarnado levou a uma redefinição da estrutura. Assim, este último passa a ser responsável por toda a logística do futebol do Benfica, desde marcação de jogos, estágios e a gestão diária da equipa.

Rui Pedro Braz. por sua vez, será o diretor-desportivo. Nesse sentido, tem a seu cargo o mercado, ou seja, a execução das transferências, compras, vendas ou empréstimos, decididas em conjunto com o presidente Rui Costa e o novo treinador, Roger Schmidt o qual, como se sabe, ainda está por ser apresentado.

Braz tem ainda a supervisão do Scouting e é responsável pela ligação entre o futebol de formação e o profissional.

