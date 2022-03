Rui Pedro Braz foi suspenso por 23 dias após a expulsão no jogo do Benfica com o Vizela. O diretor-geral paga ainda uma multa no valor de 3.825 euros.

Segundo se pode ler no mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, Rui Pedro Braz proferiu linguagem ofensiva dirgida ao árbitro da partida.

«Utilizou gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva proferindo a seguinte expressão repetidamente: "é uma vergonha caralho"! Após ser expulso, proferiu a seguinte expressão:"És um filho da puta caralho"!; Após o final do jogo, quando a equipa de arbitragem se dirigia para o balneario, o Sr. Rui Pedro Braz, proferiu em tom elevado e ameaçador, as seguintes palavras: "És uma vergonha, não olhes para mim que eu não tenho medo! Vai para o caralho!"» - Conforme relatado no relatório do Árbitro e Delegado da LPFP) (Ex vi artigo 168º, n.º 1 e 2 do RDLPFP) (Circunstância atenuante de bom comportamento anterior - Ex vi art.º 55.º, n.º 1, al. a), e art.º 56.º, n.º 2 do RDLPFP - Conforme o cadastro do agente desportivo) (Montante das Multas - Ex vi artigo 36.º, n.º 1 e 2 do RDLPFP)

[artigo atualizado]