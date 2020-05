Rui Vitória lançou vários jovens jogadores da formação do Benfica na passagem pela equipa principal das águias. Mas de todos, aquele que teve um impacto maior – e quase imediato – foi Renato Sanches.

Em conversa com a BTV, o antigo técnico dos encarnados recordou a forma como decidiu apostar no jogador que no final dessa época se transferiu para o Bayern Munique, sagrou-se campeão europeu com a camisola de Portugal e foi eleito o Golden Boy. Tudo com apenas 18 anos.

«Andava-se a falar de [contratar] um possível oito no mercado externo. Deixámos as pessoas falar por fora, mas percebi que podia haver uma boa opção interna. Fui chamando alguns juniores e quando o Renato veio e deu uma resposta fantástica. Parecia um miúdo de rua. Fiz uma filtragem e ele foi ficando», começou por recordar, enaltecendo o que o jogador trazia à equipa.

«Precisávamos de alguém que ligasse rapidamente o processo defensivo ao ataque. E ele fazia isso porque transportava a bola com grande velocidade. E tem uma alegria que era aquilo que precisávamos», elogia.

«Hoje fazemos médios muito formatados: inteligentes, mas de passe para o lado. Mas o médio que pega na bola, progride e tira jogadores do caminho era algo que já não víamos muito», continua.

Uma das coisas que caracterizava Renato Sanches, na opinião de Rui Vitória, era a o facto de nunca sentir pressão.

«Ele não sentia nada de pressão. Era só dar-lhe um bocado de confiança, que ele ia para dentro de campo. E eu nunca quis travar o lado selvagem dele. Sentia que ele ia sair e, apesar de haver trabalho a fazer com ele, já não seria eu a fazê-lo. Ele tinha aquele futebol de rua e toda a gente se revia nele», acredita.

Nesse sentido, e depois de ter tido épocas algo apagadas, o médio, agora no Lille, voltou a dar nas vistas e o treinador que o lançou tem a certeza que ainda vai muito a tempo de ser aquilo que muitos antecipavam quando surgiu no Benfica.

«O potencial está lá todo. Agora passou esta fase e vai ser um grande jogador. Tem tudo para ser, e muito futuro pela frente», defende.

Rui Vitória recordou ainda um episódio que lhe ficou marcado na memória num dos primeiros momentos de Renato Sanches com a camisola da equipa principal das águias.

«É muito curioso o simbolismo do primeiro jogo dele no Estádio da Luz. Ele entra perto do fim, o Luisão passa-lhe a bola, o Renato devolve ao Luisão, que volta a passar para o Renato. E o jogo acaba. Foi quase passagem de testemunho: de um jogador com grande qualidade e experiente para o futuro do Benfica», sublinhou.