Arranca nesta quarta-feira mais um julgamento que envolve o nome do Benfica - e até mesmo a SAD do clube. O julgamento do processo «Saco Azul» iniciou-se no Tribunal Central Criminal, em Lisboa, e pôde contar com a presença de figuras ilustres do clube da Luz.

Primeiro, foi o antigo presidente da SAD Luís Filipe Vieira a chegar. Declarou estar «tranquilo», confessou que «não sabia bem» o que ia dizer em tribunal e afiançou que o processo «não vai dar em nada».

Num tom menos sorridente mas também assegurando estar «tranquilo», Rui Costa, atual presidente da SAD do clube, disse aos jornalistas que espera que o processo «acabe rápido», porque a vida do Benfica «não passa» pelos tribunais.

Entre os arguidos, estão a SAD do Benfica, Benfica Estádio, Luís Filipe Vieira, Domingos Soares de Oliveira e Miguel Moreira, no processo em que a acusação do Ministério Público imputa ao ex-presidente do clube da Luz três crimes de fraude fiscal qualificada e 19 de falsificação de documento.

A mesma acusação é feita a Miguel Moreira, ex-diretor financeiro do clube, e Domingos Soares de Oliveira, que continuou na SAD 'encarnada' depois da saída de Luís Filipe Vieira da direção do clube, em 2021.