A SAD do Benfica comunicou à CMVM ter aumentado o montante do empréstimo obrigacionista «Benfica SAD 2023-2026» de 40 para 50 milhões de euros, lançando no mercado mais 2 milhões de obrigações, num total de 10 milhões com o valor nominal unitário de 5 euros.

Recorde-se que a sociedade encarnada poderia aumentar o valor do empréstimo obrigacionista até esta quarta-feira, 10 de maio, sendo que o período da oferta termina na próxima sexta-feira, dia 12.

Este empréstimo obrigacionista, que servirá para reembolsar o empréstimo obrigacionista relativo ao período entre 2020 e 2023 (também de 50 milhões de euros), tem uma taxa de juro fixa bruta de 5,75 por cento ao ano, o que significa que a receita global líquida da SAD do Benfica será de cerca de 48,2 milhões de euros.

Refira-se que a SAD do Benfica tem nesta altura três empréstimo obrigacionistas ativos: um emitido em 2020 (taxa de 4 por cento), outro em 2021 (4 por cento) e um mais recente emitido em 2022, com uma taxa de juro fixa bruta de 4,6 por cento, que vencem, respetivamente, em 2023, 2024 e 2025.

No final da época 2021/22, e de acordo com informação que consta do Relatório e Contas da SAD referente a esse período, os empréstimo obrigacionistas da SAD do Benfica representavam um montante total de 142,3 milhões de euros.