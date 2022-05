A SAD do Benfica financiou-se em 60 milhões de euros em obrigações junto de investidores institucionais e de retalho.



Segundo os dados divulgados pelo CEO, Domingos Soares de Oliveira, esta segunda-feira na Euronext Lisbon, 4.576 investidores obrigacionistas adquiriram os títulos a três anos que o clube emitiu ao longo das últimas semanas no mercado.



A procura dos investidores foi quase 1,5 vezes superior aos 60 milhões de euros do empréstimo obrigacionista, fixando-se nos 88.490.330 milhões de euros.



