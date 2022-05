A pandemia da covid-19 e a guerra na Ucrânia apresentaram novos desafios ao mundo, mas há outros desafios para os quais a SAD do Benfica olha com atenção.

Para o futuro, explicou esta tarde o administrador das águias, Domingos Soares de Oliveira, o clube vai focar-se essencialmente em dez matérias. A começar pela questão da partilha dos direitos televisivos e a luta contra a pirataria.

Mas há mais.

«O formato das competições europeias, e é verdade que estivemos nesse debate, mas também será preciso discutir o formato das competições nacionais. O aparecimento dos ativos digitias, nomeadamente: criptomoedas, token e metaverso. A constelação de clubes, uma vez que há cada vez mais clubes com um único dono. Acesso e retenção de talento. Há jogadores de 12 anos a serem desviados para clubes espanhóis, como puderam ver nas notícias. A explosão do futebol feminino. A Superliga, que é um assunto adormecido, não tratado em termos oficiais, mas é uma ameaça para clubes como o Benfica. Captação do interesse do adepto e a forma como podemos proporcionar uma experiência melhor. Contenção de salários: continuam a crescer numa espiral na qual as receitas não acompanham. E, por último, o papel dos organismos do futebol», revelou Soares de Oliveira.

«São estes os dez desafios para os quais olhamos no futuro. Todas estas matérias afetam o setor do futebol», concluiu.

Domingos Soares de Oliveira, refira-se, falou aos jornalistas na Euronext Lisboa, a propósito do anúncio dos resultados do empréstimo obrigacionista emitido pela SAD do Benfica.