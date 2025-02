O Benfica não precisa de fazer mais encaixes financeiros com vendas de jogadores para terminar o exercício de 2024/25 com contas positivas. É pelo menos esta a convicção dos administradores da SAD encarnada, depois de uma época de 2023/24 que terminou com um prejuízo de 31,4 milhões de euros.

Nesta altura, ainda a quatro meses do fecho de contas (30 de junho de 2025), a equipa de Bruno Lage ainda está «viva» na Liga dos Campeões e mantém intactos os objetivos de lutar pelas conquistas do campeonato e também da Taça de Portugal, o que irá ter impacto nas finanças da SAD – quer pelas verbas adicionais que possam vir a ser arrecadas, quer pelos prémios pagos pela sociedade encarnada à equipa em função do sucesso desportivo – mas o lucro de 40,3 milhões e o encaixe financeiro já garantido para o segundo semestre (mais de 30 milhões de euros na Liga dos Campeões, as verbas decorrentes das vendas de Rollheiser e Beste e o prémio – ainda não quantificado – pela presença no Mundial de Clubes) dão confiança aos responsáveis dos encarnados.

A SAD liderada por Rui Costa tem a intenção de canalizar receitas do Mundial de Clubes para o abatimento da dívida líquida, que no fecho do primeiro semestre desta temporada de cifrava nos 196,1 milhões de euros, menos 2,8 por cento do que no verão passado (€201,8M), no qual houve um incremento substancial face a junho de 2023, quando era de 140,8 milhões de euros.

Recorde-se que a SAD do Benfica tem nesta altura três empréstimos obrigacionistas – que totalizam 160 milhões de euros – aos quais acrescem outros empréstimos bancários.