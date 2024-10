A SAD do Benfica reagiu, esta quarta-feira, à acusação do Ministério Público (MP) no âmbito do caso dos e-mails, num comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Sociedade") informa que, por alegados atos imputados ao seu ex-presidente e a um antigo assessor, foi acusada da prática dos crimes de corrupção ativa, em concurso aparente com o crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem, e fraude fiscal qualificada», lê-se na nota enviada à CMVM.

O comunicado destaca que «nenhum outro dos anteriores ou atuais membros do Conselho de Administração da Sociedade, incluindo o seu Presidente, foi acusado no âmbito deste processo».

A SAD encarnada frisa também que «considera infundada a referida acusação» e vai exercer «o seu direito de defesa».

O MP, refira-se, acusa a Benfica SAD e Luís Filipe Vieira de corrupção ativa, fraude fiscal e oferta indevida de vantagem. A SAD do Vitória de Setúbal também é visada, bem como antigos dirigentes dos sadinos e Paulo Gonçalves. Os envolvidos terão simulado a compra e venda de jogadores, com o objetivo de injetar dinheiro na SAD do Benfica, numa investigação que se desenrolou 2016 e 2019.

A atuação da equipa do V. Setúbal em jogos contra o Benfica também foi investigada, tendo a mesma concluído que o clube da Luz foi beneficiado pela má prestação em campo, alegadamente propositada, de alguns atletas sadinos.

Recorde-se que o MP pede a suspensão do Benfica das competições desportivas por um período de seis meses a três anos.