O Benfica emitiu um comunicado, esta segunda-feira, a dar conta de que já comunicou o «direito de preferência» sobre as ações de Luís Filipe Vieira na SAD encarnada, que vão ser vendidas em leilão nos próximos dias.

As ações detidas pelo antigo presidente foram penhoradas na sequência de um processo executivo e representam 3,28 por cento do capital da SAD.

O Benfica detém 66,98 por cento do capital social da SAD encarnada, enquanto Luís Filipe Vieira era um dos maiores acionistas individuais, com os tais 3,28 porcento, ficando apenas atrás de José António dos Santos, mais conhecido como «o Rei dos Frangos».

As ações da Benfica SAD valem, nesta altura, 3,9 euros em bolsa.

Leia o comunicado do Benfica na íntegra:

«O Sport Lisboa e Benfica informa os seus sócios e adeptos que tem vindo a acompanhar ao longo dos últimos meses com toda a atenção e rigor o processo executivo onde foram penhoradas ações detidas por Luís Filipe Vieira.

Nesse sentido, comunicou atempadamente ao tribunal competente o seu direito de preferência sobre as referidas ações no âmbito do leilão previsto.

O Sport Lisboa e Benfica reitera que tudo fará no superior interesse do Clube para adquirir esse volume de ações, que representa 3,28% do capital da SAD.»

[em atualização]