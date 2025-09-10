O relatório e contas anual do Benfica, que destacou um lucro de 34,4 milhões de euros, detalha também os vários movimentos de mercado que a SAD encarnada realizou. A maior parte dos valores já eram conhecidos, mas alguns detalhes ainda não tinham sido revelados.

Por exemplo, sabia que o custo de Dedic não chegou aos 10 milhões de euros? E que o Real Madrid ficou com 50 por cento de uma futura mais-valia sobre Rafael Obrador?

Mas há mais. Barrenechea, que veio por empréstimo do Aston Villa, tem uma cláusula de compra que passa a obrigatória ao fim de 15 jogos.

E o preço total de Manu Silva passou afinal os 12 milhões de euros.

Curiosamente, não há uma única palavra para a contratação de Sudakov, ou sobre o próprio jogador, em todo o relatório e contas enviado para a CMVM. O que é curioso.

COMPRAS QUE ENTRARAM NO EXERCÍCIO 2024/25

Pavlidis (AZ Alkmaar)

- Compra por 17,7 milhões de euros fixos
- AZ Alkmaar ficou com 10 por cento de uma futura mais-valia

Aktürkoğlu (Galatasaray)

- Compra por 12,7 milhões de euros fixos
- Galatasaray ficou com 10 por cento de uma futura mais-valia

Manu Silva (V. Guimarães)

- Compra por 12,7 milhões de euros fixos
- Mais um valor variável possível em função de objetivos
- V. Guimarães ficou com 20 por cento de uma futura mais-valia

Dedic (RB Salzburgo)

- Compra por 9,6 milhões de euros fixos
- RB Salzburgo ficou com 15 por cento de uma futura mais-valia

Sebastian Dahl (Roma)

- Compra por 8,6 milhões de euros fixos
- Roma ficou com 20 por cento de uma futura mais-valia

Beste (Heidenheim)

- Compra por 7,4 milhões de euros fixos
- Heidenheim ficou com 15 por cento de uma futura mais-valia

COMPRAS QUE VÃO ENTRAR NO EXERCÍCIO 2025/26

Rafel Obrador (Real Madrid)

- Compra por 5 milhões de euros fixos
- Real Madrid ficou com 50 por cento de uma futura mais-valia

Enzo Barrenechea (Aston Villa)

- Empréstimo até final da época no valor de 3 milhões de euros
- Cláusula de compra obrigatória após o jogador realizar 15 jogos no valor de 12 milhões
- Aston Villa ficou com 30 por cento de uma mais-valia

Richard Ríos (Palmeiras)

- Compra por 27,4 milhões de euros fixos

Ivanovic (Union Saint Gilloise)

- Compra por 22,8 milhões de euros fixos
- Mais 5 milhões possíveis em função de objetivos
- Union Saint Gilloise ficou com 20 por cento de uma futura mais-vali

