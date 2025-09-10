Benfica: quanto é que custaram afinal os reforços
SAD encarnada detalhou todos os pormenores das contratações realizadas. Sabia, por exemplo, que o Real Madrid ficou com 50 por cento das mais-valias sobre Obrador?
O relatório e contas anual do Benfica, que destacou um lucro de 34,4 milhões de euros, detalha também os vários movimentos de mercado que a SAD encarnada realizou. A maior parte dos valores já eram conhecidos, mas alguns detalhes ainda não tinham sido revelados.
Por exemplo, sabia que o custo de Dedic não chegou aos 10 milhões de euros? E que o Real Madrid ficou com 50 por cento de uma futura mais-valia sobre Rafael Obrador?
Mas há mais. Barrenechea, que veio por empréstimo do Aston Villa, tem uma cláusula de compra que passa a obrigatória ao fim de 15 jogos.
E o preço total de Manu Silva passou afinal os 12 milhões de euros.
Curiosamente, não há uma única palavra para a contratação de Sudakov, ou sobre o próprio jogador, em todo o relatório e contas enviado para a CMVM. O que é curioso.
COMPRAS QUE ENTRARAM NO EXERCÍCIO 2024/25
Pavlidis (AZ Alkmaar)
- Compra por 17,7 milhões de euros fixos
- AZ Alkmaar ficou com 10 por cento de uma futura mais-valia
Aktürkoğlu (Galatasaray)
- Compra por 12,7 milhões de euros fixos
- Galatasaray ficou com 10 por cento de uma futura mais-valia
Manu Silva (V. Guimarães)
- Compra por 12,7 milhões de euros fixos
- Mais um valor variável possível em função de objetivos
- V. Guimarães ficou com 20 por cento de uma futura mais-valia
Dedic (RB Salzburgo)
- Compra por 9,6 milhões de euros fixos
- RB Salzburgo ficou com 15 por cento de uma futura mais-valia
Sebastian Dahl (Roma)
- Compra por 8,6 milhões de euros fixos
- Roma ficou com 20 por cento de uma futura mais-valia
Beste (Heidenheim)
- Compra por 7,4 milhões de euros fixos
- Heidenheim ficou com 15 por cento de uma futura mais-valia
COMPRAS QUE VÃO ENTRAR NO EXERCÍCIO 2025/26
Rafel Obrador (Real Madrid)
- Compra por 5 milhões de euros fixos
- Real Madrid ficou com 50 por cento de uma futura mais-valia
Enzo Barrenechea (Aston Villa)
- Empréstimo até final da época no valor de 3 milhões de euros
- Cláusula de compra obrigatória após o jogador realizar 15 jogos no valor de 12 milhões
- Aston Villa ficou com 30 por cento de uma mais-valia
Richard Ríos (Palmeiras)
- Compra por 27,4 milhões de euros fixos
Ivanovic (Union Saint Gilloise)
- Compra por 22,8 milhões de euros fixos
- Mais 5 milhões possíveis em função de objetivos
- Union Saint Gilloise ficou com 20 por cento de uma futura mais-vali