Miguel Moreira, antigo diretor financeiro e administrador da SAD do Benfica, prestou declarações no julgamento do processo "Saco Azul", esta quarta-feira, e negou ter sido corrompido e que «jamais lesaria o Benfica».

«Obviamente que não, jamais lesaria o Benfica. Defendo a minha entidade patronal como se fosse o meu negócio, defendo-a ao máximo. É um ponto de honra, seja no Benfica ou noutra empresa», disse na terceira sessão do julgamento e segunda parte do interrogatório.

Ouvido por mais de três horas, o administrador do Benfica foi confrontado com extratos bancários do próprio, mas referiu que nunca recebeu qualquer comissão ou participou em esquemas de lavagem de dinheiro.

Acusado de participar num esquema de alegada corrupção e lavagem de dinheiro, devido a valores pagos pelo Benfica à Questão Flexível, Miguel Moreira fala em «razoabilidade e bom senso» no que toca a estes contratos.

De referir que em causa estão alegados contratos fictícios que foram elaborados já posteriormente aos serviços estarem a ser prestados entre a empresa informática e o grupo Benfica. Esses contratos ultrapassam os 1,8 milhões de euros.