De visita a Portugal, onde viveu vários anos, «Toto» Salvio fez uma visita ao Benfica.

O jogador argentino regressou à Estádio da Luz, onde tantas vezes brilhou, e apresentou o recinto encarnado à namorada.

Foi a própria Sol Rinaldi, que namora com o jogador há pouco mais de um ano, a partilhar imagens da visita.

«O rei em sua casa. Comigo, claro», escreveu a namorada de Salvio, agora a jogar no Pumas, do México, depois da passagem pelo Boca Juniors, clube do qual Sol Rinaldi é adepta.

