Sandro Cruz, que há dias viu o seu nome nas notícias depois de ter sido alvo de um insulto racista durante o jogo do Benfica B com o Rio Ave, admitiu neste domingo estar a viver «uma má fase», falando mesmo numa depressão que o está a impedir de «desfrutar do futebol».

«Infelizmente não estou a conseguir desfrutar ao máximo do futebol. Não me sinto bem, nem feliz porque a nível mental não estou no meu máximo, por mais talento que tenhas quando estás em depressão parece que nada faz sentido», escreveu o jogador nas redes sociais.

«Estou numa fase má, mas estou a trabalhar para melhorar», concluiu o jogador que neste domingo jogou 75 minutos na derrota do Benfica B com o Ac. Viseu.