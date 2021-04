Anderson Carvalho, jogador do Santa Clara, em declarações à BTV após a derrota com o Benfica, por 2-1, na Luz, em partida da 29.ª jornada da Liga 2020/21.

«Foi um jogo bem disputado, conseguimos impor o nosso ritmo muitas vezes aqui na Luz, o que e difícil pela qualidade do Benfca. Perdemos, mas podíamos ter vencido ou ganhado o jogo, o que não seria absurdo pelas oportunidades que tivemos. Tivemos bastantes no início da segunda parte, mas sabemos a qualidade do Benfica. Europa? Pensamos jogo a jogo, não sei os resultados da jornada. Temos de pensar em vencer o Boavista em casa.»