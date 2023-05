O Benfica apresenta-se frente ao Santa Clara com três alterações no onze titular comparativamente com o dérbi com o Sporting.

Saem da equipa António Silva (castigado), Chiquinho e David Neres; entra Alexander Bah, Morato e Florentino.

Significa isto que Aursnes deixa a posição de lateral e sobe para uma das alas, ficando a lateral entregue a Bah, habitual dono da posição ao longo da época. Ao meio-campo está de regresso Florentino, que faz dupla com João Neves.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, Morato e Grimaldo; Aursnes, Florentino, João Neves e João Mário; Rafa e Gonçalo Ramos.

Onze do Santa Clara: Gabriel Batista; Pierre Sagna, Nogueira, Ítalo e MT; Jordão e Adriano; Andrezinho, Bruno Almeida e Ricardinho; Matheus Babi.

O Benfica-Santa Clara começa às 18h00 e pode valer aos encarnados a conquista do 38.º título de campeão nacional. Acompanhe tudo no AO VIVO do Maisfutebol.