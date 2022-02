Darwin Nuñez, avançado do Benfica, em declarações no final da vitória no Estádio da Luz sobre o Santa Clara:

«Estou contente pela vitória, pela entrega da equipa e estou muito contente porque individualmente estou numa fase muito boa. Agora temos de continuar a trabalhar para conseguir mais vitórias.

É sempre muito bonito ganhar em casa, sobretudo quando começas a perder. No segundo golo percebi que o Yaremchuk não ia conseguir rematar e ia cruzar, por isso procurei o segundo poste para finalizar e correu bem.

Não somos só os jogadores que jogamos, os adeptos também jogam com o apoio que nos dão e hoje foram muito importantes para nós.»