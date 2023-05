Eliseu e a sua «vespa» foram dois dos grandes protagonistas da festa do tetracampeonato, no final da época 2016-2017.

O antigo lateral esquerdo subiu ao relvado da Luz na sua mota decorada para o efeito e tornou-se no centro das atenções, tal como o fez também no Marquês.

Agora, na semana em que o Benfica pode voltar a festejar o título na última jornada, Eliseu dá a receita para as águias celebrarem no sábado.

«Confiantes temos de estar sempre. É um jogo decisivo, praticamente o jogo do campeonato e o Benfica tem muito a perder, mas também tem muito a ganhar. E tem de fazer o que tem feito: ganhar», começou por dizer, em declarações a Bola Branca, da Rádio Renascença.

«Mas a bola é redonda e às vezes há coisas que não estamos à espera. Porém, ainda bem que o Benfica só depende de si para conquistar o tão desejado 38», acrescentou.

O ex-internacional português admitiu é normal existir alguma ansiedade, mas que isso termina assim que a bola começa a rolar.

«Existe sempre um pouco de pressão, já fui também para a última jornada para decidir o campeonato. Mas, neste caso, o Benfica tem praticamente o título na mão», sublinha.

Eliseu revelou ainda que tem recebido muitos pedidos para participar no que todos os benfiquistas esperam que seja um dia de celebração e admite que o pode fazer… com a companhia habitual.

«Toda a gente pede para que eu participe na festa. Vamos ver, se estarei lá. Na Luz e no Marquês. Como irei? Se calhar vou de moto», atirou entre sorrisos, ele que apareceu também com a mota na conquista do 37.º título, em 2019.